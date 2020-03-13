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Общество
Сюжет: Крупные взятки

Взятка судьи. Генпрокурор не внес представление о возбуждении уголовного дела

Информация о том, что задержанная за взятку судья Первомайского районного суда Бишкека Максат Орозбакова вышла на работу и рассматривает дела, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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В ведомстве разъяснили, что в соответствии с Конституционным законом «О статусе судей» привлечение судьи к уголовной ответственности допускается с согласия дисциплинарной комиссии при Совете судей по представлению генпрокурора.

«Для получения согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности генпрокурор вносит в дисциплинарную комиссию при Совете судей представление, в котором указываются обстоятельства уголовного дела, статья, по которой судья обвиняется, просьба о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности (на привлечение в качестве обвиняемого). К настоящему моменту в дисциплинарную комиссию при Совете судей такой документ не поступал», — сообщили в Верховном суде.

Напомним, 12 марта в здании Первомайского районного суда оперативники ГСБЭП с поличным при получении взятки задержали судью по гражданским делам Максат Орозбакову. Она вымогала деньги за положительное решение вопроса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146456/
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