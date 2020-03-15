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Общество
Сюжет: Экспаты

Кыргызский за два месяца. Чем американцу понравились отношения в местных семьях

Американец Джонатан Лу — волонтер Корпуса мира. Он приехал в Кыргызстан в 2018 году и преподает английский язык в школе Нарына. За два года Джонатан выучил кыргызский язык и разговаривает на нем не хуже местных.

До того, как приехал, слышал лишь о военной авиабазе в аэропорту «Манас». Об этом я читал в газетах.

Джонатан Лу

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Я думал, что Кыргызстан — мусульманская страна. Об этом читал в интернете. Думал, что все строго, и готовился к этому. Когда же приехал, удивился, что здесь все наоборот — все так же, как в других странах. Да, в большинстве своем здесь придерживаются мусульманской религии, но страна современная. Меня удивляет многонациональная культура кыргызстанцев.

24.kg
Фото 24.kg. Джонатан Лу в 24.kg

— Насколько сложно вам было учить кыргызский язык?

— Сначала немного сложно, потому что со мной говорили только на кыргызском. В принципе, я быстро выучил базовый язык — за два месяца. Потом переехал в кыргызскую семью, это тоже послужило толчком для изучения. Мне помогают. Каждый день практикую его, продолжаю учить кыргызский. Мне он нравится.

— Почему выбрали именно Кыргызстан?

— Я всегда хотел поехать в Среднюю Азию, поскольку очень интересовался этим регионом. Здесь мне нравятся горы, лошади и вода.

— Где, кроме Нарына, вы еще побывали?

— Я был на Иссык-Куле, когда был в Джалал-Абаде ездил на озеро Сары-Челек, конечно же, в Чуйской области. В Джалал-Абаде мне очень понравились леса. Планирую обязательно поехать в другие области. Я хочу это сделать до того, как уеду на родину.

— Вы живете в кыргызской семье. Вам нравится ее быт?

— Мне нравится, что отношения между членами семьи у кыргызов очень близкие. Все стараются помочь друг другу. У американцев все по-другому.

Удивляет даже отношение к друзьям. Например, в Америке даже если мой друг вхож в семью, никто им особо не интересуется.

Джонатан Лу

— Что разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— У меня не было негативного опыта при общении с кыргызстанцами. Возможно, потому что я немного похож на кыргыза.

— Какое блюдо в Кыргызстане вам нравится, а что вы боитесь попробовать?

— Сейчас я ничего не боюсь пробовать, ем все. Мне нравятся манты, дымдама, самсы, плов. Ваша еда схожа с китайской кухней. Когда приехал сюда, был удивлен, что кыргызстанцы едят язык и глаза барана. Конина мне нравится.

— Что бы вы хотели поменять в регионе, где живете?

— Кыргызстан развивается, и сюда приезжает много туристов. Возможно, дороги должны быть лучше. Если они будут плохими, люди не захотят ехать в Нарын.

— Вы хотели бы приехать сюда еще раз?

— Да, обязательно. Я хочу окончить магистратуру и вернуться сюда.

— Есть что-то, что напоминает вам о родном городе?

— Да. Природа в моем городе схожа с Лос-Анджелесом, рядом есть высокие горы. Когда в Нарыне я смотрю на горы, вспоминаю свой город.

— Возникают ли у вас сложности при обучении кыргызских детей английскому языку?

— Я работаю в команде с тремя местными преподавателями. Мы вместе обучаем детей английскому языку. Ребята разные, среди них есть непоседы, как и везде. В целом сложностей нет. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146414/
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