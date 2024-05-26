Лучше гор могут быть только горы. В этом Вайл Мохаммед убедился, приехав в Кыргызстан из Судана. Здесь он работает финансовым координатором представительства гуманитарной медицинской организации «Врачи без границ — Швейцария» (MSF). Она оказывает помощь в реализации проектов, связанных с улучшением здоровья населения. Вайл увлекается фотографией, и кыргызские горы часто попадают в объектив его камеры.

Фото из архива собеседника

— Я очень люблю фотографировать, — признается он. — Для меня фотография — это искусство. Думаю, начал увлекаться этим потому, что с детства любил рисовать. Моя тетя — художник, она мой кумир. А фотографировать — это тоже о погружении в себя, наблюдении и моих собственных мыслях в этот момент. Я начал снимать, как стал работать с MSF, — ездил в разные страны и хотелось запечатлеть эти моменты.

К сожалению, в Судане это не очень прибыльное дело, даже на жизнь будет сложно заработать, поэтому это только хобби.

Фото из архива собеседника

— Впервые оказался здесь в апреле 2018-го. Прежде чем приехать, я, конечно, посмотрел, что меня ждет в республике. Для меня было важно посмотреть на природу и погоду. И первое, и второе мне очень понравились. Меня поразили пейзажи и зелень города и до сих пор поражают.

Помню, когда я только прилетел и ехал на такси из аэропорта, наша машина попала в небольшую аварию, водителю пришлось остановиться. Я тоже вышел из автомобиля и был ошеломлен близостью гор и их величием. Я, конечно же, знал, что еду в страну, окруженную горами. Но все равно, когда видишь эту красоту вживую, это незабываемо.

Тогда я пробыл в Кыргызстане чуть больше года и уехал. Вернулся в марте 2023-го. Конечно, Бишкек сильно за это время поменялся. Здесь появилось много разных зданий и очень много строится еще.

— Как далось знакомство с местным населением?

— Сначала было трудно общаться с кыргызстанцами из-за языкового барьера, но постепенно я нашел способ донести до них свою мысль и наладить контакт.

Здесь меня удивили сильные социальные связи и тенденция подходить к иностранцам, чтобы узнать их национальность. Довольно часто водители такси спрашивают, откуда я родом. Когда отвечаю, что из Судана, они немного недоумевают и признаются — думали, что я американец. Вопрос о моей религии тоже считаю неприемлемым.

— Их много, поэтому сложно выбрать что-то одно, но в целом мне нравятся просторные парки Бишкека.

— Что напоминает о вашем родном городе в Бишкеке?

— Гостеприимство кыргызского народа и крепкие социальные связи. Люди часто делятся с окружением своими радостными или грустными событиями. На работе, к примеру, коллеги празднуют дни рождения друг друга. А еще кыргызы, как и мы, едят много мяса.

— Суданских традиционных блюд. Основные ингредиенты трудно найти на бишкекских рынках. Мое любимое суданское блюдо — рагу под названием «Муллах». Есть разные способы его приготовления, но база — это мясо, лук, масло и сухая бамия. Судан, кстати, производит и экспортирует кунжутное масло, у нас в стране много кунжута.

— Плов и лагман — мои любимые блюда. Я попробовал плов в первый день моего приезда в Бишкек в апреле 2018 года и был впечатлен тем, насколько он сытный. Это было мое первое знакомство с кыргызской кухней. А вот конину и молоко кобылы боюсь пробовать, поскольку в моей культуре их не принято есть.