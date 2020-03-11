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Общество

Жилой дом отключили от электричества за долги. Жители винят застройщика

Жилой дом на улице Тыналиева в Бишкеке отключили от электричества за долги, которые не может погасить строительная компания «Аалам строй». Об этом на пресс-конференции заявили жильцы многоэтажного дома.

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По их словам, большая часть жильцов исправно платит застройщику за электроэнергию. В 2017-2018 годы стройкомпания обещала подключить дом к городским сетям и сдать его в эксплуатацию. «6 марта распредкомпания «Энерготехсервис» отключила наш дом от подачи электроэнергии за долги застройщика «Аалам строй». У нас нет альтернативного источника, ни газа, ни отопления, на электричестве мы и держимся. Шел снег, была минусовая температура. Нас фактически выселили на улицу с детьми, стариками, инвалидами и больными людьми», — рассказывают жильцы.

Уточняется, что попытки переговоров жильцов с компанией «Аалам строй» и «Энерготехсервисом» не увенчались успехом. Жители обращаются к президенту и другим должностным лицам, чтобы остановить произвол и привлечь к ответственности руководство стройкомпании и «Энерготехсервиса».

«Мы устали от пустых обещаний застройщика и бездействия компетентных органов. Куда делись наши деньги? Ведь большинство из нас расплатились за квартиры. Больше года на объекте и вовсе не ведутся строительно-монтажные работы. А застройщик «Аалам строй» свои обязанности перед «Энерготехсервисом» хочет переложить на наши плечи», — возмущаются они.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146105/
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