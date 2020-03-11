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Общество

Журналистка намерена привлечь к ответственности сотрудников Свердловского УВД

Журналистка информационного портала Kloop Анна Капушенко написала заявление на сотрудников Свердловского УВД Бишкека. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам,  заявление зарегистрировано в журнале учета информации ЕРПП. Журналистка просит провести расследование и привлечь к ответственности милиционеров, нарушивших закон о мирных собраниях. Они разогнали марш за права женщин. 

Напомним, что 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек доставлены в УВД. Участницы получили ушибы и другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».

Бишкекчане накануне провели еще одну мирную акцию под хештегом #нетнасилию.

По словам ее инициаторов, нельзя соблюдать права одних граждан страны и нарушать права других. Многих возмутила безнаказанность неизвестных мужчин, которые напали на участниц марша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146087/
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