Суд по делу «Акнета». Подсудимые не признают свою вину

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы компании «Акнет» Кубана Ажимудинова. Процесс проходит под председательством Адылбека Эсенбаева.

Вместе с Кубаном Ажимудиновым на скамье подсудимых главный бухгалтер ОсОО «Строй сеть» Ирина Лященко и гендиректор фирмы Евгений Боярский.

По данным прокуроров, подсудимых обвиняют в незаконном выводе денег из ОсОО «Акнет» в особо крупном размере. Необоснованная сумма выплат своим подрядчикам составила 96 миллионов 908 тысяч 800 сомов. Сокрытие налогов составило 88 миллионов 575 тысяч сомов, неуплата налогов на прибыль составила 2 миллиона 72 тысячи сомов.

Ни один из подсудимых не признал свою вину.

По словам Кубана Ажимудинова, он не понимает, в чем его обвиняют.

«Это абсурд. Вину не признаю», — сказал Кубан Ажимудинов.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.