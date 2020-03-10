Суд по делу «Акнета». В зале заседаний произошла перепалка

В Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя компании «Акнет» Кубана Ажимудинова. Процесс проходит под председательством Адылбека Эсенбаева.

Согласно процедуре, секретарь объявила о явке сторон. В суд пришел представитель общественного объединения «Комитет по защите прав и чести кыргызского народа» Таалайбек Айдаров. По его словам, в объединение обратилась сестра обвиняемого.

«Сестра обвиняемого просит нас защитить его интересы в суде», — сказал Таалайбек Айдаров.

На уточняющий вопрос судьи, является ли мужчина адвокатом или представителем по доверенности от самого обвиняемого, Таалайбек Айдаров ответил, что у него нет адвокатской лицензии. Он также не является стороной по делу.

В итоге суд удалил его из зала заседаний. Мужчина возмутился.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.