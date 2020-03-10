В Ноокате прошла акция против насилия. Шествие возглавили милиционеры

В айыльном округе Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области прошел митинг против семейного насилия, подростковой преступности, ранних браков и по предупреждению инфекционных болезней. Информацию 24.kg подтвердили в УВД региона.

По их словам, в этом районе с начала года зафиксировано больше всего случаев семейного насилия.

Отметим, что милиция не только не разгоняла участников акции, но и выступила в качестве организаторов.

«С января в этом районе зарегистрировано 20 случаев семейного насилия по отношению к женщинам, старикам и даже к мужчинам. Поэтому мы решили наши запланированные разъяснительные мероприятия начать с Нооката с участием школьников, молодежи, женщин, представителей местных властей, медиков и священнослужителей. В ходе акции рассказали о мерах по предупреждению семейного насилия, преступности и о профилактике вирусных инфекционных заболеваний, и в том числе про коронавирус», — рассказали в УВД.

По данным милиции региона, с начала года в Алайском, Кара-Кульджинском и Чон-Алайском районах области не зарегистрировано случаев семейного насилия.