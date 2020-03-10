12:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сэкономленные на праздниках деньги мэрия Бишкека направит на другие мероприятия

На проведение праздничных мероприятий, посвященных 8 Марта и Ноорузу, мэрия Бишкека планировала потратить 4,2 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Читайте по теме
Массовых гуляний на Нооруз в населенных пунктах не будет

Но из-за распространения в мире коронавирусной инфекции в качестве мер предосторожности все культурно-массовые мероприятия в Бишкеке отменены.

«Средства, которые планировалось потратить на поздравление представительниц прекрасного пола и празднование Нооруза на центральной площади, будут оптимизированы и останутся на счете города. В будущем их используют для следующих праздничных мероприятий столицы», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что управление культуры мэрии запланировало на этот год 17 масштабных мероприятий, среди них празднование Дня Победы и более тысячи мелких ивентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146010/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане будут ежедневно мониторить запасы продуктов
Случаи заражения новым коронавирусом подтвердили в 113 государствах
Италия стала второй страной в мире по числу людей, заразившихся коронавирусом
Угроза коронавируса. Казахстан временно запретил пропуск лиц по ID-картам
Анализ на коронавирус у кыргызстанца с лайнера Diamond Princess отрицательный
У кыргызстанца, прибывшего из Турции, анализ на коронавирус отрицательный
Угроза коронавируса. Закрывать границы с ближайшими странами Кыргызстан не будет
Президент обсудил антикризисные меры в связи с коронавирусом
Санаторий в Воронцовке хотят сделать обсервацией по коронавирусу. Жители против
По центру Бишкека бегает бесхозная лошадь
Популярные новости
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева
Женский марш солидарности продолжается у&nbsp;здания УВД Свердловского района Женский марш солидарности продолжается у здания УВД Свердловского района
Бизнес
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
10 марта, вторник
12:01
Сэкономленные на праздниках деньги мэрия Бишкека направит на другие мероприятия Сэкономленные на праздниках деньги мэрия Бишкека направ...
12:01
Разгон марша за права женщин. Правительство осудило действия милиционеров
11:56
В соцсетях призывают громить митинг против насилия. Милиция и ГКНБ не реагируют
11:19
Доплачивать клиническим ординаторам на скорой помощи хотят в мэрии Бишкека
11:18
В 2019 году Кыргызстан установил дипломатические отношения с восемью странами