Сэкономленные на праздниках деньги мэрия Бишкека направит на другие мероприятия

На проведение праздничных мероприятий, посвященных 8 Марта и Ноорузу, мэрия Бишкека планировала потратить 4,2 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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Но из-за распространения в мире коронавирусной инфекции в качестве мер предосторожности все культурно-массовые мероприятия в Бишкеке отменены.

«Средства, которые планировалось потратить на поздравление представительниц прекрасного пола и празднование Нооруза на центральной площади, будут оптимизированы и останутся на счете города. В будущем их используют для следующих праздничных мероприятий столицы», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что управление культуры мэрии запланировало на этот год 17 масштабных мероприятий, среди них празднование Дня Победы и более тысячи мелких ивентов.