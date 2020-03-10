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Общество

Избитый коллегой депутат Азамат Айтбаев написал встречное заявление

Избитый своим коллегой депутат Каракольского горкенеша Азамат Айтбаев написал встречное заявление. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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По словам депутата, никакого давления на него не было и никто его не пугал.

«К такому решению я пришел не сам, кто знаком со мной, лично знает, какой я человек. Уважая других людей, проявляя любезность и гуманность к ним, я согласился и принял такое решение», — написал Азамат Айтбаев.

Напомним, в феврале депутат Каракольского горкенеша от партии «Табылга» Азамат Айтбаев заявил, что его избил коллега от СДПК Туганбек Чолпонбаев. Причиной потасовки он назвал принятие отчета мэра города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145965/
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