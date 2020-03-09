После поступления новых автобусов в Бишкеке могут восстановить старые маршруты

После поступления в Бишкек новых автобусов мэрия может восстановить несколько старых маршрутов. Об этом 24.kg рассказал директор столичного пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.
«За счет городского бюджета в этом году мы приобретем 100 автобусов. Тендер объявлен. Отдел эксплуатации каждый день собирает заявления горожан с просьбой открыть новый или восстановить старый автобусный маршрут в том или ином районе. Будем смотреть, замерять пассажиропоток, чтобы максимально удовлетворить потребности граждан», — сказал он.
По словам Нурлана Койчубакова, этого количества автобусов недостаточно, чтобы полностью закрыть все маршруты, поэтому муниципалитет рассматривает приоритетные три-четыре. В среднем ежедневно на линии должно быть 15-22 единицы.
«Много заявлений поступает от жителей района «Красный строитель» с просьбой восстановить маршрут № 4. От работников столичной ТЭЦ — маршрут № 29. Также есть заявки по восстановлению маршрутов № 28, 3, 51, 10 и 11. Будем изучать», — отметил он.