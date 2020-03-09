Милиция задержала пятерых граждан, сорвавших марш за права женщин

Правоохранительные органы установили и доставили в милицию лиц, причастных к провокациям и вступивших в конфликт с участниками марша за права женщин. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

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По ее данным, в отношении пятерых граждан составили протокол по статье Кодекса о нарушениях.

«В данное время ведутся поисковые и разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других лиц, причастных к провокациям», — сказали пресс-службе.

Напомним, 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но акцию сорвали, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирной акции. Около 50 человек доставили в УВД. Участницы получили ушибы, другие травмы. Жесткий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».