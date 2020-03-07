Фильм кыргызского режиссера покажут на международном кинофестивале в США

Фильм молодого кыргызского режиссера Каната Омурбекова «Курьер» будет показан на 47-м международном кинофестивале «Атенс» в штате Огайо (США). Об этом сообщает Союз кинематографистов Кыргызстана.

По его данным, фестиваль пройдет с 6 по 12 апреля 2020 года.

«Фильм «Курьер» (Delivery man) рассказывает историю в жанре комедии. Однажды молодой парень, притворившись курьером, крадет доставленную посылку, и за это получает позже судьбоносное наказание от хозяина той самой посылки», — рассказывают авторы.

Сообщается, что Канат Омурбеков учится на третьем курсе магистратуры киношколы университета в Огайо и является стипендиатом программы Фулбрайт.