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Общество

Нападение на сотрудников Жогорку Кенеша: одна из женщин задержана

Установлена и доставлена в милицию женщина, которая нападала на работников Жогорку Кенеша во время проведения митинга. Об этом сообщает МВД.

Ранее в ЕРПП зарегистрирован факт и начато досудебное производство по статье 264 «Массовые беспорядки» УК КР.

В ведомстве информируют: сегодня сотрудники милиции установили и доставили в ГУВД Бишкека гражданку Ч.Н., 1973 года рождения, которая из хулиганских побуждений, выражаясь нецензурной бранью, нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, вместе с другими неизвестными женщинами нападала и избивала работников Жогорку Кенеша, а также проходящих граждан во время митинга сторонников Садыра Жапарова.

Стало известно, что с письменным заявлением в милицию обратились сотрудники Жогорку Кенеша.

С задержанной проводят следственные мероприятия. По итогам всех собранных материалов будет дана юридическая оценка и рассмотрена переквалификация статьи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145533/
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