Около 150 осужденных исправительной колонии № 16 учатся в профессиональном лице № 7 при ИК. Об этом 24.kg сообщил директор учебного заведения Ормонхан Тынымсеитов.

Новые парты и стулья — в колонии созданы все условия для обучения. Было бы желание.

По его словам, осужденных обучают по 22 специальностями, в том числе сварщики, электрики, сантехники, слесари по ремонту автомобилей и каменщики. Всего в лицее преподают 12 педагогов.

«Курсы длятся 10 месяцев, по завершении заключенные получают сертификаты. Занятия проходят в специально оборудованных кабинетах, где внимание уделяется и практической части. Угрозу педагогам осужденные во время уроков не несут, хотя и занимаются без наручников», — сказал Ормонхан Тынымсеитов.

На территории исправительной колонии функционирует небольшое предприятие по производству кирпича. Осужденные, которые отучились в профлицее, зарабатывают здесь 3,5-4 тысячи сомов ежемесячно.