Больше 1 миллиона штрафов выписано по проекту «Безопасный город»

За год по проекту «Безопасный город» сотрудники центра мониторинга ГУОБДД вынесли 1 миллион 32 тысячи 673 постановления о нарушениях ПДД, из них оплачено 590 тысяч 130 штрафов на сумму 686 миллионов 254 тысячи 650 сомов. Об этом сообщили в ГУОБДД.

Напомним, проект «Безопасный город» запущен в феврале 2019 года.

Фото 24.kg. Больше 1 миллиона постановлений о нарушениях ПДД выписали сотрудники ГУОБДД за год

Читайте по теме В Бишкеке эвакуируют машины, владельцы которых не оплатили штраф

Как отмечается, оплачено 57,2 процента выписанных штрафов. Большинство неоплаченных штрафов еще не доставлены сотрудниками ГП «Кыргыз почтасы» до владельцев авто.

«С момента запуска «Безопасного города» 12 февраля 2019 года по 26 февраля 2020-го в суды поступило 107 дел о нарушениях ПДД, из них в силе остановлено 103, отменили 4. Сейчас в судах подобных дел нет», — рассказали в ведомстве.