Суд отменил итоги отбора кандидатов на должность замглавы патрульной милиции

Первомайский районный суд Бишкека под председательством Заремы Бейшеевой признал недействительным решение конкурсной комиссии по отбору сотрудников на должность заместителя начальника управления Патрульной службы милиции. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии суда.

По их данным, в суд обратился экс-заместитель начальника УОБДД Мирлан Чалыбаев. Он претендовал на должность замглавы УПСМ. Однако по итогам собеседования члены конкурсной комиссии большинством голосов не поддержали его кандидатуру.

На должность замначальника УПСМ назначена Жылдыз Ахмедгалиева.

«В качестве кандидата на должность заместителя начальника УПСМ успешно сдал нормативы всех этапов конкурсного отбора. На отличную оценку сдал нормативы по физической и профессиональной подготовке, успешно сдал тест на проверку общих знаний. Также успешно прошел собеседование, правильно ответив на все заданные мне вопросы», — пишет в заявлении истец.

Но при объявлении итогового решения конкурсного отбора Мирлан Чалыбаев узнал, что комиссия не рекомендовала его на назначение на должность заместителя начальника УПСМ.

Суд первой инстанции удовлетворил его прошение и признал решение комиссии по отбору недействительным.

Однако члены комиссии обжаловали решение райсуда и подали апелляцию в Бишкекский горсуд.

«Мирлан Чалыбаев дважды претендовал на должность замначальника УПСМ. В первом отборе члены комиссии не утвердили ни одного из кандидатов. Во втором поддержали другого претендента — Жылдыз Ахмедгалиеву», — пояснил 24.kg член комиссии по отбору Тимур Шайхутдинов.

По его словам, все конкурсанты прошли два этапа отбора — сдали нормативы по физической подготовке и тест. «Но основным является именно собеседование. По его результатам большинство членов комиссии проголосовали против Чалыбаева и поддержали Ахмедгалиеву», — еще раз уточнил Тимур Шайхутдинов.