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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Утверждены схемы избирательных округов по городу Ош

Центральная избирательная комиссия утвердила схемы и границы избирательных округов по городу Ошу и Ошской области, где 12 апреля пройдут выборы депутатов местных кенешей.

Всего утверждено 25 избирательных округов. В Оше один округ. Он предусматривает 45 мандатов, из них 14 — резерв для женщин.

Отмечается, что в Оше только за месяц прописку сменили 33 тысячи 805 человек. Однако наличие прописки не гарантирует участие в голосовании.

Предварительные списки избирателей вывесят в участковых комиссиях 22 февраля. До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144581/
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