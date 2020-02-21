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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Депутаты Бишкекского горкенеша не пришли на обсуждение ПДП с горожанами

Горожане возмущены, что депутаты Бишкекского горкенеша (БГК) проигнорировали встречу, на которой обсуждают утвержденный Проект детальной планировки центральной части столицы.

Представитель инициативной группы горожан Ольга Бурымова отметила, что именно депутаты утвердили проект.

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«Почему здесь нет депутатов БГК? Опять складывается впечатление, что народ собрали для того, чтобы потом сказать, что обсудили вопрос с жителями», — сказала она.

Ольга Бурымова добавила, что и до утверждения слушания проводили в нарушение закона. «В законе говорится, что все должны оповещаться по всем возможным каналам, СМИ, а было только на сайте мэрии и только на одном языке, что встречи состоятся в акимиатах. Можно сказать, что слушаний не было», — сказала она.

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Напомним, горожане обеспокоены, что власть готовит законные механизмы для изъятия частной собственности, основанием для этого может, по их словам, послужить ПДП. А вот Правила застройки и землепользования только подкрепят это основание.

В безопасности ПДП для частной собственности горожан поспешили заверить в Бишкекглавархитектуре. В итоге оказалось, что дома в столице все же под угрозой изъятия и сноса. В Градостроительном проектном институте и вовсе заявили, что ПДП разрабатывали в соответствии с запросами застройщиков, но реновацию в Москве он не повторит. Мэр Бишкека тоже решил внести ясность и ответить на вопросы о ПДП, но от личной встречи отказался, а прислал ответы с общими формулировками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144394/
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