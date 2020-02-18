10:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Мэрия хотела самостоятельно изымать земли у бишкекчан. Первая попытка не прошла

В Бишкекглавархитектуре разрабатывают Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) — основной юридический документ, который регламентирует отступы, этажность и функционально-строительное зонирование на территории столицы.

Читайте по теме
Зачем Бишкеку Правила застройки и землепользования и что в них смущает

Его могли принять со скандальным Проектом детальной планировки еще 30 декабря 2019 года, но ПЗЗ вернули на доработку, потому что многие пункты, как оказалось, противоречат Конституции, Земельному кодексу и ряду других законов КР. Сейчас нормативный правовой акт находится на доработке, а городские власти уверены — принять его надо как можно скорее.

По просьбе инициативной группы «Народ Кыргызстана» правовая клиника «Адилет» провела в 2019 году анализ проекта ПЗЗ в части изъятия (выкупа) земельного участка и действия нормативного правового акта во времени. Выяснилось много интересного.

В правовой клинике подчеркнули, что муниципалитет вправе принимать решение только об обращении в суд с иском об изъятии земельного участка, но никак не самостоятельно принимать решение.

Более того, в «Адилете» отметили, что закон распространяет свои нормы только на те отношения, которые возникли после его вступления в силу. Кроме того, длящиеся правоотношения должны быть подчинены нормативному акту, который действовал в момент их начала.

Соблюдение указанного принципа (конституционный принцип «закон обратной силы не имеет». — Прим. 24.kg) крайне важно, тем более в таких вопросах, когда для граждан и юридических лиц могут наступить негативные последствия, вплоть до принудительного изъятия (выкупа) земельных участков.

Из анализа правовой клиники «Адилет»

В каком виде доработанные Правила землепользования и застройки внесут на утверждение в Бишкекский горкенеш, остается только предполагать. Ведь в Проекте детальной планировки, который работает с ПЗЗ в связке, по словам городских активистов, их мнение так и не учли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143832/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
Зачем Бишкеку Правила застройки и землепользования и что в них смущает
План детальной планировки города или план захвата частной собственности?
Бишкекглавархитектура: Все замечания общественности при обсуждении ПДП учли
Проект детальной планировки не прошел экологическую экспертизу
Проект детальной планировки можно рассекретить. Но город пока не торопится
Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП
Пятой попыткой отъема частной собственности назвали горожане ПДП
Бишкекчане требуют отмены Проекта детальной планировки
Бишкек на грани общественного взрыва из-за Проекта детальной планировки
Популярные новости
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в&nbsp;Бишкеке снесут Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Территория Бишкека увеличится на&nbsp;8&nbsp;тысяч гектаров Территория Бишкека увеличится на 8 тысяч гектаров
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
18 февраля, вторник
10:00
Мэрия хотела самостоятельно изымать земли у бишкекчан. Первая попытка не прошла Мэрия хотела самостоятельно изымать земли у бишкекчан....
09:49
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 февраля
09:41
Назначен полномочный представитель правительства в Баткенской области
09:35
У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
09:28
В 2019 году на доплаты семейным врачам выделили более 290 миллионов сомов