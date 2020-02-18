Мэрия хотела самостоятельно изымать земли у бишкекчан. Первая попытка не прошла

В Бишкекглавархитектуре разрабатывают Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) — основной юридический документ, который регламентирует отступы, этажность и функционально-строительное зонирование на территории столицы.

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Его могли принять со скандальным Проектом детальной планировки еще 30 декабря 2019 года, но ПЗЗ вернули на доработку, потому что многие пункты, как оказалось, противоречат Конституции, Земельному кодексу и ряду других законов КР. Сейчас нормативный правовой акт находится на доработке, а городские власти уверены — принять его надо как можно скорее.

По просьбе инициативной группы «Народ Кыргызстана» правовая клиника «Адилет» провела в 2019 году анализ проекта ПЗЗ в части изъятия (выкупа) земельного участка и действия нормативного правового акта во времени. Выяснилось много интересного.

В правовой клинике подчеркнули, что муниципалитет вправе принимать решение только об обращении в суд с иском об изъятии земельного участка, но никак не самостоятельно принимать решение.

Более того, в «Адилете» отметили, что закон распространяет свои нормы только на те отношения, которые возникли после его вступления в силу. Кроме того, длящиеся правоотношения должны быть подчинены нормативному акту, который действовал в момент их начала.

Соблюдение указанного принципа (конституционный принцип «закон обратной силы не имеет». — Прим. 24.kg) крайне важно, тем более в таких вопросах, когда для граждан и юридических лиц могут наступить негативные последствия, вплоть до принудительного изъятия (выкупа) земельных участков. Из анализа правовой клиники «Адилет»

В каком виде доработанные Правила землепользования и застройки внесут на утверждение в Бишкекский горкенеш, остается только предполагать. Ведь в Проекте детальной планировки, который работает с ПЗЗ в связке, по словам городских активистов, их мнение так и не учли.