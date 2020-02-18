Мэрия хотела самостоятельно изымать земли у бишкекчан. Первая попытка не прошла

В Бишкекглавархитектуре разрабатывают Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) — основной юридический документ, который регламентирует отступы, этажность и функционально-строительное зонирование на территории столицы.
Его могли принять со скандальным Проектом детальной планировки еще 30 декабря 2019 года, но ПЗЗ вернули на доработку, потому что многие пункты, как оказалось, противоречат Конституции, Земельному кодексу и ряду других законов КР. Сейчас нормативный правовой акт находится на доработке, а городские власти уверены — принять его надо как можно скорее.
По просьбе инициативной группы «Народ Кыргызстана» правовая клиника «Адилет» провела в 2019 году анализ проекта ПЗЗ в части изъятия (выкупа) земельного участка и действия нормативного правового акта во времени. Выяснилось много интересного.
В правовой клинике подчеркнули, что муниципалитет вправе принимать решение только об обращении в суд с иском об изъятии земельного участка, но никак не самостоятельно принимать решение.
Более того, в «Адилете» отметили, что закон распространяет свои нормы только на те отношения, которые возникли после его вступления в силу. Кроме того, длящиеся правоотношения должны быть подчинены нормативному акту, который действовал в момент их начала.
Соблюдение указанного принципа (конституционный принцип «закон обратной силы не имеет». — Прим. 24.kg) крайне важно, тем более в таких вопросах, когда для граждан и юридических лиц могут наступить негативные последствия, вплоть до принудительного изъятия (выкупа) земельных участков.Из анализа правовой клиники «Адилет»
В каком виде доработанные Правила землепользования и застройки внесут на утверждение в Бишкекский горкенеш, остается только предполагать. Ведь в Проекте детальной планировки, который работает с ПЗЗ в связке, по словам городских активистов, их мнение так и не учли.