Минтруда усиливает поддержку персональных ассистентов детей с инвалидностью. Об этом заявлено на заседании депутатской группы «Ишеним».

По словам начальника управления по подготовке решений в отношении ЛОВЗ и пожилых граждан при министерстве Назгуль Чолумовой, в стране имеется 15 тысяч персональных ассистентов.

«99 процентов из них — это родители, в частности матери детей с инвалидностью. Размер ежемесячной оплаты услуг персонального ассистента составит около 8 тысяч сомов. Раньше каждый месяц ассистенты ходили приобретать полис в Налоговой службе. Теперь же персональные ассистенты не приобретают страховой полис самостоятельно по обязательному государственному страхованию, эта функция производится на основе взаимодействия территориальных подразделений министерства и подразделений ГНС», — добавила она.

Кроме того, по словам начальника управления, в соответствующее положение введено новшество, согласно которому выплаты персональным ассистентам при выезде за границу с ребенком продлены до девяти месяцев.

«Ранее мы выплачивали за шесть месяцев, но в целях поддержки граждан выплаты продлены на три месяца. Если по истечении девяти месяцев мать и ребенок вернулись в страну, то начисления снова возобновляются», — отметила Назгуль Чолумова.