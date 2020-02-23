Афиша Бишкека на неделю: спектакли, лекции, кинопремьеры

25 февраля. Лекция «Санжыра. Генеалогия и современность»

Помимо истории, санжыра хранит в себе уникальные знания, которые способствуют понять и осознать мировоззрение кыргызов, культуру, быт и даже неизвестную науке сакральную часть жизни народа.

Обо всем этом на следующей лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

25-26 февраля. Спектакль «Галерея фантазии. Без чувств»

Главные действующие лица — вы и ваше воображение. Для зрителя «Галерея фантазии» — вызов самому себе, встреча со своими страхами лицом к лицу. Обязательно предварительное бронирование.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 18.30.

25, 26 февраля. Спектакль «Дуйно-Ирмем» («Мир-Мгновение»)

Притча по пьесе «Малыш и мама». Режиссер-постановщик — народный артист Республики Казахстан Бекпулат Парманов.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 14.00.

26 февраля. Театральный проект «Лицо» (Россия)

Сюжет закручивается вокруг главного героя, который ввиду жизненных обстоятельств вынужден был прибегнуть к услугам пластического хирурга и изменить собственное лицо. Однако изменившегося до неузнаваемости героя продолжают преследовать так называемые «фантомы» прошлого. В ролях: Ольга Кабо, Александр Яцко, Максим Важов, Ольга Хохлова

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.30.

25-28 февраля. Вечерние лекции от Института Медиа Полиси

Ирина Байкулова 25 февраля расскажет о защите персональных данных, 26 февраля Сания Токтогазиева поговорит о тернистом пути Конституции Кыргызстана, 27 февраля Гульнура Торалиева расскажет, как написать победное сочинение и поступить в университет мечты, 28 февраля Нуршат Абабакиров поделится советами, как готовиться к интервью для поступления в вуз мечты.

ololoErkindik, 18.30.

27 февраля — 14 марта. Выставка группы AlmaLine

В начале января в поселке Шабдан горной долины Чон-Кемин проведена восьмая зимняя сессия пленэрной живописи Арткана. Участниками сессии стали члены международной творческой группы AlmaLine — неформального объединения профессиональных живописцев, графиков и скульпторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00 (открытие).

27, 28 февраля. Сказка «Играем Андерсена»

Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Андерсена.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 14.00.

27 февраля. Показ немецких фильмов

Покажут новые и интересные фильмы. Фильмы на немецком языке с субтитрами на русском.

Национальная библиотека Кыргызской Республики им. А.Осмонова, 18.30.

27 февраля. Семинар «Как эффективно продвигать контент?»

Как получить максимум профита от опубликованного контента? Приходите на семинар, где эксперт поделится знаниями, опытом и руководством к действию, чтобы ваш контент выделялся и работал на вас и ваших клиентов. Регистрация по ссылке.

Central Asia Design Hub, 18.00.

27 февраля. Кинопремьеры

«Пушки Акимбо» (боевик, комедия). Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придется сразиться с Никс — безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.

«Переводчики» (триллер). Девять переводчиков работают в секретном бункере над последней частью самого нашумевшего бестселлера. Их изолировали, чтобы не допустить утечки ожидаемой новинки в интернет. Но она все-таки произошла...

«Яга. Кошмар темного леса» (ужасы). В центре сюжета — молодая семья, которая переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Однако старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем поведении женщины, но родители ему не верят.