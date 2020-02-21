22:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Семейное насилие

В Кыргызстане создали комитеты по предотвращению насилия в семье

Во многих районах Кыргызстана начали открываться комитеты по предотвращению насилия в семье (КПНС). Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, это постоянно действующий коллегиальный орган, созданный на общественных началах из представителей государственных органов, религиозных, неправительственных организаций и других членов местного сообщества для взаимодействия и межведомственной координации.

Читайте по теме
Самый высокий уровень семейного насилия по Кыргызстану — в Бишкеке

Как отмечается, основные задачи КПНС — работа с обращениями граждан на местном уровне, предоставление юридической, психологической, информационной поддержки пострадавшим от домашнего насилия. Кроме того, комитеты будут мониторить ситуацию для предотвращения насилия в семье, краж девушек для женитьбы и ранних браков.

Напомним, что ранее при поддержке международных партнеров в 27 районах республики были созданы пилотные проекты по развитию комитетов по предотвращению насилия в семье. «Эти проекты показали свою успешность и результативность. Их основная задача — профилактика и предотвращение всех форм насилия через взаимодействие всех субъектов», — говорится в сообщении.

В кабмине также подчеркивают, что в настоящее время в стране проводится информационная кампания «180 дней против семейного насилия».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144353/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Пострадавшая от издевательств мужа жительница Оша написала встречное заявление
В Оше мужчину, заставившего жену бежать за машиной, отпустили под домашний арест
В городе Ош милиция задержала мужчину, заставившего жену бежать за машиной
Опять семейное насилие. В городе Ош ревнивый муж сбил и протащил жену на машине
Самый высокий уровень семейного насилия по Кыргызстану — в Бишкеке
Облил бензином и поджег. Женщина написала встречное заявление под угрозами
В Араване местные чиновники открыто берут вторых жен. Никто на это не реагирует
Школы, мечети, работа. Как советуют чиновникам бороться с насилием депутаты
Кыргызстан за рубежом начали воспринимать как страну насильников
В Кыргызстане прекратили 90 процентов уголовных дел по семейному насилию
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Бизнес
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
21 февраля, пятница
22:04
На учителя оказывают давление из-за отказа школьников от бесплатных обедов На учителя оказывают давление из-за отказа школьников о...
21:48
В Кыргызстане создали комитеты по предотвращению насилия в семье
21:27
Скрытое послание нашли в египетском саркофаге
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 февраля: днем будет жарко
20:29
Facebook обвинили в неуплате налогов на $9 миллиардов