В Кыргызстане создали комитеты по предотвращению насилия в семье

Во многих районах Кыргызстана начали открываться комитеты по предотвращению насилия в семье (КПНС). Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, это постоянно действующий коллегиальный орган, созданный на общественных началах из представителей государственных органов, религиозных, неправительственных организаций и других членов местного сообщества для взаимодействия и межведомственной координации.

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Как отмечается, основные задачи КПНС — работа с обращениями граждан на местном уровне, предоставление юридической, психологической, информационной поддержки пострадавшим от домашнего насилия. Кроме того, комитеты будут мониторить ситуацию для предотвращения насилия в семье, краж девушек для женитьбы и ранних браков.

Напомним, что ранее при поддержке международных партнеров в 27 районах республики были созданы пилотные проекты по развитию комитетов по предотвращению насилия в семье. «Эти проекты показали свою успешность и результативность. Их основная задача — профилактика и предотвращение всех форм насилия через взаимодействие всех субъектов», — говорится в сообщении.

В кабмине также подчеркивают, что в настоящее время в стране проводится информационная кампания «180 дней против семейного насилия».