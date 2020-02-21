11:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Будущие детсады и поликлиники в жилмассивах появились на электронной карте

На электронной карте Бишкека появились муниципальные участки в жилмассивах, предназначенные под проектирование и строительство новых школ, детских садов, объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, команда общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии совместно с международной картографической компанией 2GIS уже приступила к работе.

«Каждый горожанин, житель новых микрорайонов столицы сможет узнать, где проектируются или уже строятся новые соцобъекты, введя слово «ОГУКС» в приложении 2GIS», — отметили в мэрии.

В Бишкеке насчитывается 47 жилых массивов, в них расположены 28 школ, 6 детских садов и 22 врачебные амбулатории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144317/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкеку нужно 90 новых детсадов. В очереди стоят более 22 тысяч детей
Бишкекские клиники не принимают пациентов без городской прописки
Детский сад, где рухнул потолок, отремонтируют
Скандал в детсаду № 5. Правозащитница опасается за свою безопасность
Очереди в больнице «Джала». Главврач считает: пациенты сами виноваты
Пациенты жалуются на очереди в Наццентре охраны материнства и детства в «Джале»
Митинг против директора детсада № 5 проходит у мэрии
В частный сад за госсчет. Проект расширят на весь Кыргызстан
Суд вместо детского сада. Иск горожан оставили без рассмотрения
Библиотекарям и работникам культуры помогут оплатить частный детский сад
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
21 февраля, пятница
11:52
Он бог. Эксперты не нашли элементов экстремизма в заявлениях Арстана Алая Он бог. Эксперты не нашли элементов экстремизма в заявл...
11:49
Будущие детсады и поликлиники в жилмассивах появились на электронной карте
11:45
Если кто-то забыл: в Кыргызстане 24 февраля — рабочий день
11:38
Родители запрещают сыну ходить в школу. Прокуратура Джалал-Абада подала в суд
11:23
Вопрос кастрации педофилов вновь подняли в Жогорку Кенеше