Будущие детсады и поликлиники в жилмассивах появились на электронной карте

На электронной карте Бишкека появились муниципальные участки в жилмассивах, предназначенные под проектирование и строительство новых школ, детских садов, объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, команда общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии совместно с международной картографической компанией 2GIS уже приступила к работе.

«Каждый горожанин, житель новых микрорайонов столицы сможет узнать, где проектируются или уже строятся новые соцобъекты, введя слово «ОГУКС» в приложении 2GIS», — отметили в мэрии.

В Бишкеке насчитывается 47 жилых массивов, в них расположены 28 школ, 6 детских садов и 22 врачебные амбулатории.