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Общество

Митинг в Ат-Баши закончился. Участники озвучили основное требование

Митинг жителей Ат-Башинского района закончился. Об этом 24.kg сообщил полномочный представитель правительства в Нарынской области Эмилбек Алымкулов.

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По его словам, основное требование участников акции протеста — остановить деятельность компании One Lead One Trading Limited, которая намерена заниматься строительством торгово-логистического центра.

«Мы услышали требование митингующих. Возможно, будет создана комиссия по этому вопросу. Люди разошлись. На митинге присутствовало около тысячи человек. Участники акции протеста не хотят, чтобы китайскому инвестору выделяли землю на 49 лет. Жители района опасаются, что лишатся своей земли», — сказал Эмилбек Алымкулов.

Отметим, что официально компания One Lead One Trading Limited не уведомляла правительство Кыргызстана о приостановлении работ по строительству логистического центра.

Жители Ат-Башинского района не раз выходили на митинг. Они настаивают на том, чтобы правительство привлекало для строительства индустриального торгово-логистического центра местных бизнесменов, а не зарубежных.

Митингующие также требуют:

  • отменить постановление Ак-Талинского айыл окмоту Ат-Башинского района о выделении 200 гектаров земли в пользование свободной экономической зоне «Нарын» и признать недействительными соглашения СЭЗ;
  • решать вопросы о реализации инвестиционных проектов, связанные с разработкой месторождений, на народных собраниях;
  • объявить строгий выговор главе Ак-Талинского айыл окмоту Талантбек Стамакунову за «самоуправство и несогласование вопроса с населением»;
  • прекратить преследования и запугивания участников акции протеста.

Все требования просят выполнить до 1 марта.

Напомним, что ранее государственная СЭЗ «Нарын» передала 200 гектаров земли в Ат-Башинском районе в аренду на 49 лет кыргызско-китайскому предприятию «СЭЗ Ат-Баши», руководителями которого являются китайский инвестор Лю Ин и местный бизнесмен Эмилбек Абдыкадыров. Предприятие получило землю для реализации проекта по строительству логистического центра. В декабре прошлого года было начато строительство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143846/
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