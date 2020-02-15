Студентов, приехавших из Уханя, выписали из больницы после карантина. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, после прохождения 14-дневного обязательного карантина, 18 студентов выписаны в удовлетворительном состоянии.

«Все они после прохождения соответствующей проверки в аэропорту были размещены на карантин, проверены на наличие симптомов нового коронавируса — результаты анализов отрицательные. В период карантина с ними контактировали только медицинские работники», — отметили в ведомстве.

Напомним, 2 февраля кыргызстанцев, находившихся в Ухане, спецбортом доставили в Бишкек из Нур-Султана, куда они прибыли при содействии казахстанской стороны.