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Общество

Более 1,7 тысячи медиков в Китае заразились коронавирусом. Шесть умерли

Фото © EPA-EFE/YUAN ZHENG CHINA OUT. Китайские медики

1 тысяча 716 медицинских работников в Китае заразились новым коронавирусом, 6 из них умерли. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, передает ТАСС.

Он отметил, что число заболевших среди медперсонала растет.

Вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По последним данным, число жертв вируса в КНР составило 1 тысячу 383 человека, выздоровели свыше 7 тысяч, инфицированы свыше 64,4 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143638/
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