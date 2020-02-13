В ГПС рассказали, как работает система наблюдения в пунктах пропуска на границе

На сегодняшний день камерами видеонаблюдения оснащены контрольно-пропускные пункты «Акжол» («Кордай»), «Ак-Тилек» и «Достук». Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ГПС Гульмира Борубаева.

Фото 24.kg. Пункты пропуска, оснащенные видеонаблюдением

По ее словам, к системе мониторинга буду подключены и другие КПП. По камерам можно отслеживать работу контролеров, выявлять нарушения и в случае неправомерных действий, распознавать и наказывать причастных сотрудников.

К камерам центра мониторинга и хранения информации планируют подключить и пограничные заставы.

«На сегодняшний день у пограничных нарядов есть видеорегистраторы, которые прикреплены к шлемам и на груди военнослужащих. Пока они не передают сигнал в режиме реального времени, но все записывается и сохраняется», — сказала Гульмира Борубаева.