За два года в Бишкеке не построили ни одного муниципального дома

В Бишкеке за два года не построили ни одного дома по муниципальной ипотечной программе. Об этом заявила депутат Гульнара Молдобаева.

Сегодня на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре нардеп напомнила, что еще в 2008 году принято постановление о порядке и условиях долевого строительства многоквартирных жилых домов в Бишкеке.

«Дома строились через управление капстроительства и предоставлялись горожанам. В 2017-м в постановление внесли изменения и сделали, по сути, муниципальную ипотечную программу, где в долевом строительстве могли участвовать работники городских служб, включая наши хозсубъекты, а также медики, учителя, которые работают в столичных поликлиниках и школах», — отметила она.

Но за два года ни один объект по этой программе не построен.

Гульнара Молдобаева добавила, что в положении указано: мэрия должна была обеспечить его реализацию, разработать новое положение о формировании списка, предусматривать ежегодно средства на программу и раз в полгода отчитываться по реализации положения.

Вице-мэр по вопросам градостроительства и муниципальной собственности Уланбек Азыгалиев ответил, что городские власти не смогли построить два дома из-за возражений местных жителей.

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«По линии УКС было предусмотрено два объекта в 5-м и 7-м микрорайонах, разработана проектно-сметная документация, проведены тендеры и отобраны подрядчики. В 5-м микрорайоне начали строительство, даже уже залили фундамент, но возникла конфликтная ситуация. Жители близлежащих домов не давали строить, несколько раз организовывали митинги, даже садились в ковш экскваратора», — сказал он.

Уланбек Азыгалиев добавил, что при изучении документов выяснилось, что в свое время муниципалитет при закреплении участка под строительство допустил ряд нарушений. Оказалось, что земля была незаконно отдана УКС, потому что она изначально закреплена за детским садом № 138.

«Из-за поступивших жалоб, а также на основании Земельного кодекса мы это строительство отменили», — сказал вице-мэр.

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Жители 7-го микрорайона также выступили против строительства муниципального дома. «По документации здесь нет нарушений. Мы неоднократно выезжали на место, встречались с жителями, пытались объяснить, что строится соцжилье. Но нам не дали строить», — сказал он, добавив, что муниципалитет уже внес предоплату стройкомпании.

По словам вице-мэра, сейчас идет работа про проектированию трех домов в микрорайонах № 12 и «Джале».

Уланбек Азыгалиев отметил, что у нардепов неоднократно были вопросы по стоимости квадратного метра в таком жилье.

«Когда мы разрабатываем проектно-сметную документацию и выставляем на тендер, выходит по $680. Депутаты приводили в пример, что у частных компаний в соцжилье стоимость составляет $400-450 за квадратный метр», — отметил он.

Вице-мэр добавил, что в 2020 году урезан бюджет по линии УКС на 180 миллионов сомов.

«Его едва хватает на строительство садиков, школ, инженерных коммуникаций. По этому мы поставили в приоритет соцобъекты», — подытожил Уланбек Азыгалиев.

Депутат БГК Гульнара Молдобаева возмутилась тем, что мэрия не может начать строительство в микрорайоне № 7 из-за местных жителей.

«Эта ваша муниципальная земля, ваш заказ и, в принципе, вы у себя в городе как хозяин можете построить дом для своих сотрудников. Это, знаете, очень удивительно», — сказала депутат.