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Общество
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Школы, мечети, работа. Как советуют чиновникам бороться с насилием депутаты

«Борьбу против семейного насилия надо начать со школы» — с таким предложением на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» выступил депутат Сайдулла Нышанов.

По его мнению, необходимо поднять уровень образования в школе. «Мы знаем, что школьное образование сейчас очень хромает. Это не то, что в советские годы. Нам надо воспитать образованных девушек. Только образованная и самоуверенная девушка не даст себя в обиду», — заявил нардеп.

Депутат Наталья Никитенко предложила обратить внимание на то, что многие насильники являются безработными. Ее коллега Каныбек Иманалиев посоветовал использовать потенциал муфтията, так как многие ходят в мечети.

«По КТРК полчаса показывают безполезные вещи. Вместе этого пусть воспитывают молодежь, занимаются борьбой против насилия», — отметил народный избранник Садык Шер-Нияз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142919/
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