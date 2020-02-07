Школы, мечети, работа. Как советуют чиновникам бороться с насилием депутаты

«Борьбу против семейного насилия надо начать со школы» — с таким предложением на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» выступил депутат Сайдулла Нышанов.

По его мнению, необходимо поднять уровень образования в школе. «Мы знаем, что школьное образование сейчас очень хромает. Это не то, что в советские годы. Нам надо воспитать образованных девушек. Только образованная и самоуверенная девушка не даст себя в обиду», — заявил нардеп.

Депутат Наталья Никитенко предложила обратить внимание на то, что многие насильники являются безработными. Ее коллега Каныбек Иманалиев посоветовал использовать потенциал муфтията, так как многие ходят в мечети.

«По КТРК полчаса показывают безполезные вещи. Вместе этого пусть воспитывают молодежь, занимаются борьбой против насилия», — отметил народный избранник Садык Шер-Нияз.