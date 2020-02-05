Закройте рот и сядьте. Активист Болот Ибрагимов поругался с журналистами NewTV

Между активистом Болотом Ибрагимовым и журналистом телеканала NewTV произошел конфликт. Об этом 24.kg сообщили представители СМИ.

По их словам, Болот Ибрагимов спровоцировал скандал во время съемочного процесса. Инцидент произошел на пересечении улиц Чолпон-Атинской и Горького.

«Болот Ибрагимов совместно с сотрудниками ГУОБДД проводил съемки по незаконным парковкам. Наша машина из-за отсутствия парковочных мест была припаркована в неположенном месте. Мы признали свою ошибку и на месте оплатили штраф, был составлен протокол. Но, когда мы уже все разрешили, Ибрагимов ради «дешевого» пиара попытался спровоцировать съемочную группу и оскорбил меня несколько раз», — рассказала журналист.

На телеканале сообщили, что проведут разъяснительную беседу с водителем, нарушившим ПДД.

Комментируя инцидент 24.kg, Болот Ибрагимов отметил, что журналист сама начала конфликтовать.

«Я зафиксировал, что автомобиль телекомпании NewTV припарковался в неположенном месте. Попросил отреагировать на это сотрудников патрульной милиции. Журналист начала возмущаться и говорить, что моя миссия — это хайп за счет их служебного транспорта. Я долго молчал, потом не выдержал и закричал. Объяснил, что всегда и везде снимаю нарушителей ПДД, видео размещаю на своем YouTube-канале. Ни о какой предвзятости нет и речи», — сказал он.

Однако журналисты утверждают, что первые не оскорбляли активиста и свидетели могут это подтвердить.