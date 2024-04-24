14:06
USD 88.85
EUR 94.81
RUB 0.95
Власть

За ДТП и наезд на пешеходов самокатчиков будут штрафовать

Жогорку Кенеш принял законопроект, который вводит ответственность в отношении людей, использующих мобильные средства передвижения (электросамокаты, сигвеи, моноколеса и другие), за ДТП и наезд на пешеходов. Все эти виды транспорта объединили в понятие «мобильные средства передвижения» и внесли изменения в Закон «О дорожном движении» и Кодекс о правонарушениях.

Размер штрафа за нарушение ПДД установили в размере 1 тысячи сомов. За вождение в нетрезвом состоянии — 3 тысячи.

Кроме того, компании, которые предоставляют мобильные средства передвижения в аренду, могут обязать проводить инструктаж арендаторам и ввести ограничения по возрасту. К примеру, детям до 14 лет в аренду самокаты предоставлять не будут.

После одобрения Жогорку Кенешем законопроект отправят на одобрение президенту.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292462/
просмотров: 475
Версия для печати
Материалы по теме
Самокатчиков будут штрафовать за нарушение ПДД. Комитет ЖК одобрил законопроект
Самокатчиков хотят штрафовать за ДТП и наезд на пешеходов
Езда по встречке. Возле Орто-Сайского рынка правила нарушил водитель маршрутки
В Бишкеке с приходом тепла участились жалобы на самокаты, брошенные на тротуарах
Нарушение ПДД. В Бишкеке машина едва не сбила пешехода на зебре
Не чувствую себя в безопасности. Бишкекчане жалуются на нарушителей ПДД
Пробки в Бишкеке. Из-за машин на встречной полосе не мог проехать троллейбус
В Бишкеке запущена автоматическая система фиксации нарушений ПДД
Более 140 пьяных водителей поймали в Бишкеке за неделю
Возле школы в 8-м микрорайоне Бишкека водители ездят по тротуару
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;15-19 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 апреля
Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о&nbsp;роспуске парламента Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о роспуске парламента
Еще один. Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов решил сложить полномочия Еще один. Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов решил сложить полномочия
Самокатчиков будут штрафовать за&nbsp;нарушение ПДД. Комитет ЖК&nbsp;одобрил законопроект Самокатчиков будут штрафовать за нарушение ПДД. Комитет ЖК одобрил законопроект
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
24 апреля, среда
14:02
Государству вернули земельный участок стоимостью 50,2 миллиона сомов в городе Ош Государству вернули земельный участок стоимостью 50,2 м...
13:49
Омбудсмен Джамиля Джаманбаева посетила тюрьмы Хельсинки
13:27
В «Востоке-5» в Бишкеке две недели будет частично перекрыта дорога
13:01
В Бишкеке до конца недели дожди и похолодает. Прогноз погоды на 25-28 апреля
12:55
Заявления на регистрацию брака, рождения ребенка можно подавать онлайн