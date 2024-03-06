В Бишкеке запущена автоматическая система фиксации нарушений ПДД

В Бишкеке в пилотном режиме запущена автоматическая система фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, для упорядочения транспортного потока на дорогах и предотвращения транспортных заторов, связанных с парковой автотранспортных средств с нарушением Правил дорожного движения мэрией (МП «Центр цифровых технологий») совместно с Министерством внутренних дел разработана система с применением аппаратно-программного комплекса «Ураган».

Сотрудники УПСМ Бишкека с комплексом «Ураган», проезжая по дорогам столицы, в автоматизированном режиме будут фиксировать нарушения ПДД.

«Данные меры позволят предотвратить парковку автотранспортных средств в неположенных местах, которые препятствуют дорожному движению», — сообщили в мэрии.