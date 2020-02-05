Бишкекзеленхоз заранее предупредит горожан о сносе и посадке деревьев

Бишкекзеленхоз заранее предупредит горожан о вырубке, санитарной обрезке и высадке деревьев. Об этом 24.kg сообщила директор муниципального предприятия Эльнура Жолдошева.

«Мы будем заранее говорить, на какой улице и какие работы будем проводить. Например, о санитарной обрезке или сносе, чтобы горожане могли убрать автомобили. Они мешают нашей технике, поэтому сотрудники не могут провести там работу. Сейчас мы отрабатываем этот момент», — сказала она.

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Эльнура Жолдошева добавила, что в адрес предприятия поступает много необоснованной критики.

«Мы хотим сделать нашу работу более прозрачной, чтобы меньше было вопросов, что срубили здоровые деревья. Перед сносом или обрезкой мы проводим обследование участка, состояние зеленых насаждений», — отметила она.

Глава предприятия добавила, что предупреждать жителей будут и о посадке деревьев. «Мы будем приглашать их участвовать. Может, они еще и свои идеи предложат», — добавила она.