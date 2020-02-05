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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

ГКНБ обвиняет адвоката фигурантов по делу о событиях в Кой-Таше в провокации

Пресс-центр ГКНБ назвал заявление члена общественной комиссии по изучению событий, произошедших в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, Жамангула Жунусова провокационным.

В ведомстве расценили слова юриста как попытку ввести в заблуждение общественность, дискредитировать деятельность руководства страны и правоохранительных органов.

Жамангул Жунусов, как считают в ГКНБ, пытается перевести в политическую плоскость результаты расследования событий в Кой-Таше и оправдать незаконные действия бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников.

«Главнокомандующий Сооронбай Жээнбеков был информирован об операции по принудительному приводу Атамбаева, и им было дано жесткое указание, что все должно быть только в рамках закона. Наряду с этим председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев неоднократно заявлял о самостоятельном выборе руководством ГКНБ варианта привода. Заявление Жунусова о том, что массовые беспорядки, нанесение телесных повреждений гражданам и сотрудникам правоохранительных органов явились последствием незаконных действий руководителей правоохранительных органов, опровергаются материалами проведенного следствия и заключением госкомисии по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа. В выводах отмечается, что Атамбаев преднамеренно готовил насильственный захват власти и что ответственность за события в Кой-Таше полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, а действия ГКНБ и МВД по принудительному приводу, несмотря на ошибки и просчеты, были основаны на Конституции и законах КР», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Атамбаеву в рамках уголовного дела по событиям в Кой-Таше вменяют восемь статей УК КР: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142633/
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