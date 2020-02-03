В Кыргызстане политической оппозиции нет, считают читатели 24.kg

В республике в октябре пройдут выборы нового состава Жогорку Кенеша. Уже сейчас различные политические партии начинают заявлять о желании побороться за места в парламенте.

Читайте по теме Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах

Но уже сейчас многие эксперты отмечают, что среди них оппозиционных не будет. Или оппозицию представит та политорганизация, которую выберет «Белый дом».

Редакция 24.kg предложила ответить читателям на вопрос, а есть ли сейчас в Кыргызстане политическая оппозиция?

В итоге подавляющее большинство — 80 процентов — считают, что оппозиции у нас нет. Противоположного мнения придерживаются только 15 процентов.