В Кыргызстане политической оппозиции нет, считают читатели 24.kg

В республике в октябре пройдут выборы нового состава Жогорку Кенеша. Уже сейчас различные политические партии начинают заявлять о желании побороться за места в парламенте.
Но уже сейчас многие эксперты отмечают, что среди них оппозиционных не будет. Или оппозицию представит та политорганизация, которую выберет «Белый дом».
Редакция 24.kg предложила ответить читателям на вопрос, а есть ли сейчас в Кыргызстане политическая оппозиция?
В итоге подавляющее большинство — 80 процентов — считают, что оппозиции у нас нет. Противоположного мнения придерживаются только 15 процентов.