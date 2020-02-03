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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Из-за коронавируса Минздрав Кыргызстана дополнительно получит 30 миллионов сомов

Министерство здравоохранения Кыргызстана просит о дополнительном выделении 30 миллионов сомов в эпидемиологический фонд. Об этом стало известно на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам.

Как сообщил 24.kg заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев, на эти средства планируется, в частности, закупить дезинфицирующие средства и медикаменты.

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«Из фонда финансируют противоэпидемиологические мероприятия. Дополнительно запросили в связи со вспышкой коронавируса, комитет одобрил. Сейчас оформим необходимые документы», — сказал он.

Замминистра напомнил, что на пунктах пропуска через государственную границу усилена санитарно-карантинная работа, задействованы тепловизоры, в больницах приготовлены боксированные палаты.

Количество летальных исходов от нового коронавируса в КНР достигло 362. Число заразившихся вирусом 2019-nCoV в Китае возросло до 17 тысяч 205 человек.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142444/
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