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Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована вне Китая

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. Уточняется, что на Филиппинах от инфекции скончался 44-летний мужчина из китайского города Ухань. Об этом информирует филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
 
«Мужчина в возрасте 44 лет — второй подтвержденный заболевший коронавирусом 2019-nCoV на Филиппинах», — говорится в сообщении. В организации добавили, что мужчина скончался в субботу, 1 февраля.
 
От нового коронавируса в Китае умерло 304 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. Государственное телевидение КНР подтверждает данные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142363/
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