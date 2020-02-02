Первая смерть от коронавируса зафиксирована вне Китая

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. Уточняется, что на Филиппинах от инфекции скончался 44-летний мужчина из китайского города Ухань. Об этом информирует филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

«Мужчина в возрасте 44 лет — второй подтвержденный заболевший коронавирусом 2019-nCoV на Филиппинах», — говорится в сообщении. В организации добавили, что мужчина скончался в субботу, 1 февраля.