18:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Экспресс-тест для выявления коронавируса разработали в Китае

Китайские ученые разработали экспресс-тест, который, по их словам, может за 8-15 минут выявить коронавирус в организме человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Национального института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний.

Набор реагентов для выявления нуклеиновых кислот коронавируса разработали специалисты института и одного из высокотехнологических предприятий города Уси. Он обладает высокой чувствительностью, прост в использовании и удобен при транспортировке.

Тест позволяет значительно сократить время выявления вируса и автоматически интерпретирует полученные результаты.

Появление такого набора окажет серьезную техническую поддержку для скорейшей проверки тех, у кого выявлены симптомы заражения, что поможет раньше поставить диагноз, изолировать инфицированных и препятствовать дальнейшему распространению заболевания.

Читайте по теме
Везли в холодном и полном УАЗе. Как в Кыргызстане проверяют прибывших из Китая

Сейчас компания в день производит количество наборов, необходимое для проверки 4 тысяч человек, и местные власти помогают нарастить объемы производства. Первая партия наборов экспресс-тестов направлена в провинцию Хубэй.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса достигло 259 человек. Число подтвержденных случаев заражения превысило 11,3 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142320/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 259 человек
В России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
МИД прорабатывает различные варианты вывоза граждан КР из Китая
Везли в холодном и полном УАЗе. Как в Кыргызстане проверяют прибывших из Китая
Граница с Китаем остается закрытой
Кыргызстанда дарыканаларга бир кишиге 20дан ашык беткап сатпоо сунушталды
Аптекам Кыргызстана рекомендовали продавать не более 20 масок в одни руки
Новый вирус в Китае. Минздрав Кыргызстана предлагает закрыть границу с КНР
От нового коронавируса в Китае умерло 213 человек
Кыргызстандыктар жаңы вируска байланыштуу дыкат текшерүү жүрбөй жатканын айтышты
Популярные новости
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом из&nbsp;Китая Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом из Китая
No&nbsp;comments. Водитель справил нужду прямо из&nbsp;салона маршрутки в&nbsp;центре Бишкека No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пассажира рейса из&nbsp;Таиланда заподозрили коронавирус В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Бизнес
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
Школа банкира банка &laquo;Бай Тушум&raquo; открывает набор на&nbsp;2020 год Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
1 февраля, суббота
17:38
Запись к врачу онлайн. Приема приходится ждать четыре дня Запись к врачу онлайн. Приема приходится ждать четыре д...
17:36
Начался прием заявок на национальную кинопремию «Ак илбирс»
17:07
Заключать фермерам фьючерсные сделки предложил депутат Жогорку Кенеша
17:06
Экспресс-тест для выявления коронавируса разработали в Китае
16:34
В Кыргызстане определились лучшие молодые тяжелоатлеты