Экспресс-тест для выявления коронавируса разработали в Китае

Китайские ученые разработали экспресс-тест, который, по их словам, может за 8-15 минут выявить коронавирус в организме человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Национального института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний.

Набор реагентов для выявления нуклеиновых кислот коронавируса разработали специалисты института и одного из высокотехнологических предприятий города Уси. Он обладает высокой чувствительностью, прост в использовании и удобен при транспортировке.

Тест позволяет значительно сократить время выявления вируса и автоматически интерпретирует полученные результаты.

Появление такого набора окажет серьезную техническую поддержку для скорейшей проверки тех, у кого выявлены симптомы заражения, что поможет раньше поставить диагноз, изолировать инфицированных и препятствовать дальнейшему распространению заболевания.

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Сейчас компания в день производит количество наборов, необходимое для проверки 4 тысяч человек, и местные власти помогают нарастить объемы производства. Первая партия наборов экспресс-тестов направлена в провинцию Хубэй.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса достигло 259 человек. Число подтвержденных случаев заражения превысило 11,3 тысячи.