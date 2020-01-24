Дело Курсана Асанова. Супруга экс-замглавы МВД следствие больше не интересует

Супругу экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова Кульнару Усенканову на допросы в Военную прокуратуру больше не вызывают. Об этом 24.kg сообщила адвокат Чинара Джакупбекова.

Военная прокуратура зарегистрировала дело в отношении Кульнары Усенкановой в ЕРПП.

Известно, что супруга Курсана Асанова ранее владела несколькими фирмами, которые уже ликвидировали. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов и передала расследование в Военную прокуратуру.

«Что касается Курсана Асанова, то следствие продолжается. До конца января, вероятно, оно уже завершится, и мы приступим к ознакомлению с материалами. Могу добавить, что моего подзащитного пока не включили в список фигурантов уголовного дела по событиям в Кой-Таше», — сказала Чинара Джакупбекова.

Отметим, что Курсану Асанову предъявлено еще одно обвинение. Его подозревают в передаче секретных данных.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбека Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.