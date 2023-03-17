Курсана Асанова просят освободить от наказания за истечением срока давности

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Суд перешел к прениям сторон.

В ходе заседания гособвинители просили признать виновными подсудимых — экс-замглавы МВД, его сына Мухаммед-Али Асанова, бывшего редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова и водителя Дамирбека Пайзылда уулу. Однако за истечением срока давности прокуроры просят освободить их от наказания.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Был задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.