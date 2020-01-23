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Общество

Несанкционированный выброс мусора. Каким кафе Бишкека выписан штраф

Два кафе и медицинский центр оштрафовали в Бишкеке за выброс мусора в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии Бишкека составила протокол в отношении администрации кафе «Империя пиццы» на улице Юнусалиева. Сотрудники заведения выбрасывали пищевые отходы в неустановленных местах.

Работники кафе «Амина» на перекрестке проспекта Чуй и улицы Торекула Айтматова выбрасывали строительные отходы в русло реки Аламедин. На имя арендатора также составлен протокол.

С наложением штрафа не согласилась администрация медицинского центра «Малыш». Вопрос будет обсуждаться в районной комиссии.

Фото и видеофакты, сообщения о нарушениях можно оставлять на номера санитарно-экологического патруля мэрии: 0312658159, 0558588840.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141274/
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