Несанкционированный выброс мусора. Каким кафе Бишкека выписан штраф

Два кафе и медицинский центр оштрафовали в Бишкеке за выброс мусора в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии Бишкека составила протокол в отношении администрации кафе «Империя пиццы» на улице Юнусалиева. Сотрудники заведения выбрасывали пищевые отходы в неустановленных местах.

Работники кафе «Амина» на перекрестке проспекта Чуй и улицы Торекула Айтматова выбрасывали строительные отходы в русло реки Аламедин. На имя арендатора также составлен протокол.

С наложением штрафа не согласилась администрация медицинского центра «Малыш». Вопрос будет обсуждаться в районной комиссии.

Фото и видеофакты, сообщения о нарушениях можно оставлять на номера санитарно-экологического патруля мэрии: 0312658159, 0558588840.