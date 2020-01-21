20:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Водитель маршрутки высадил пассажира на пешеходном переходе. Его наказали

Водитель маршрута № 104 высадил пассажира прямо на пешеходном переходе на пересечении улиц Малдыбаева и Суеркулова. Видео нарушения ПДД опубликовали в Инстаграм.

Как отмечается, водитель создал препятствие для других участников дорожного движения, которые ехали за маршруткой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

ВоДятел 104 маршрутки остановился на перекрёстке , прям на пешеходном переходе, создав препятствие кто едет сзади по Малдыбаева в южном направлении. Почему у маршрутчиков развивается такая болезнь делать посадку/высадку на зебре ? Из-за одного дебила встал целый перекрёсток и Суеркулова и Малдыбаева, а так-же создал опасность пассажирам и пешеходам. @guobdd_kg , @ugt.meria примите меры в отношении водителя «104 маршрутки» 01kg652ADV за, то что: -Посадка и высадка пассажиров в неположенных местах -Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств -Остановка и стоянка запрещаются: в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части) и остановившимся транспортным средством менее 3 м; на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу; в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов.

Публикация от Эртай (@ertaisfr)

Сообщается, что сотрудник технического отдела управления Патрульной службы милиции Бишкека провел разъяснительную беседу с водителем. Выяснилось, что в салоне маршрутки находился пассажир в алкогольном опьянении, который попросил остановить на зебре. Поскольку дальше находится арык, в который он мог упасть, водитель выполнил просьбу.

«Я включил «аварийки» и остановился на зебре, стоял там не больше минуты, высадил и поехал дальше», — оправдывается водитель.

По факту составлен протокол и выписан штраф — одна тысяча сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141064/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Езда по встречке. Водители микроавтобусов нарушили Правила дорожного движения
Езда по встречке. Нарушители создают аварийные ситуации
Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушил водитель маршрутки
Штрафы за сжигание и выброс мусора в Бишкеке превысили один миллион сомов
Езда по встречке. Водитель маршрутки создал аварийную ситуацию
Водители маршруток в 12-м микрорайоне, чтобы сэкономить, выезжают на встречку
Езда по встречке. Водитель маршрутки в Бишкеке нарушил ПДД
Штрафы за плевки. Комиссии по нарушениям начинают работать в Бишкеке
Езда по встречке. Водитель маршрутки в Бишкеке едва не спровоцировал ДТП
Оштрафуют? Водители в Бишкеке нарушили Правила дорожного движения
Популярные новости
У&nbsp;кыргызстанцев хотят изымать дома и&nbsp;участки. Документ уже в&nbsp;разработке У кыргызстанцев хотят изымать дома и участки. Документ уже в разработке
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;почему митинговали за&nbsp;Баткен Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
Дело Атамбаева. Один из&nbsp;обвиняемых состоит на&nbsp;учете в&nbsp;психиатрической больнице Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
21 января, вторник
20:36
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех...
20:30
Министерство культуры Кыргызстана оштрафовало семь телеканалов
20:21
Водитель маршрутки высадил пассажира на пешеходном переходе. Его наказали
20:13
В ООН опять подняли тему освобождения Азимжана Аскарова
19:46
Освобождение Азиза Батукаева. Допросить Рамзана Кадырова просят адвокаты