Водитель маршрутки высадил пассажира на пешеходном переходе. Его наказали

Водитель маршрута № 104 высадил пассажира прямо на пешеходном переходе на пересечении улиц Малдыбаева и Суеркулова. Видео нарушения ПДД опубликовали в Инстаграм.

Как отмечается, водитель создал препятствие для других участников дорожного движения, которые ехали за маршруткой.

Сообщается, что сотрудник технического отдела управления Патрульной службы милиции Бишкека провел разъяснительную беседу с водителем. Выяснилось, что в салоне маршрутки находился пассажир в алкогольном опьянении, который попросил остановить на зебре. Поскольку дальше находится арык, в который он мог упасть, водитель выполнил просьбу.

«Я включил «аварийки» и остановился на зебре, стоял там не больше минуты, высадил и поехал дальше», — оправдывается водитель.

По факту составлен протокол и выписан штраф — одна тысяча сомов.