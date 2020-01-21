Водитель маршрутки высадил пассажира на пешеходном переходе. Его наказали

20:21, 21 января 2020, Бишкек - , 24.kg Руслан ХАРИЗОВ
Водитель маршрута № 104 высадил пассажира прямо на пешеходном переходе на пересечении улиц Малдыбаева и Суеркулова. Видео нарушения ПДД опубликовали в Инстаграм.
Как отмечается, водитель создал препятствие для других участников дорожного движения, которые ехали за маршруткой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ВоДятел 104 маршрутки остановился на перекрёстке , прям на пешеходном переходе, создав препятствие кто едет сзади по Малдыбаева в южном направлении. Почему у маршрутчиков развивается такая болезнь делать посадку/высадку на зебре ? Из-за одного дебила встал целый перекрёсток и Суеркулова и Малдыбаева, а так-же создал опасность пассажирам и пешеходам. @guobdd_kg , @ugt.meria примите меры в отношении водителя «104 маршрутки» 01kg652ADV за, то что: -Посадка и высадка пассажиров в неположенных местах -Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств -Остановка и стоянка запрещаются: в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части) и остановившимся транспортным средством менее 3 м; на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу; в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов.
Публикация от
Эртай (@ertaisfr) 20 Янв 2020 в 6:01 PST
Сообщается, что сотрудник технического отдела управления Патрульной службы милиции Бишкека провел разъяснительную беседу с водителем. Выяснилось, что в салоне маршрутки находился пассажир в алкогольном опьянении, который попросил остановить на зебре. Поскольку дальше находится арык, в который он мог упасть, водитель выполнил просьбу.
«Я включил «аварийки» и остановился на зебре, стоял там не больше минуты, высадил и поехал дальше», — оправдывается водитель.
По факту составлен протокол и выписан штраф — одна тысяча сомов.