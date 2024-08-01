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Внесены изменения в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях».

Данный Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 июня 2024 года.

Принятым Законом предусматриваются поправки, направленные на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Так, в частности принятым Законом предусматриваются более строгие меры ответственности за нарушение требований к размещению вывесок, объявлений, прейскурантов и другой наглядной информации, за ведение ремонтно-производственных работ на полосах отвода автомобильных дорог без разрешительных документов, принятие мер в случае несоблюдения установленных норм весогабаритных параметров транспортных средств при передвижении по муниципальным автомобильным дорогам, дополнение видом правонарушения, как складирование мусора и отходов, неуплата за проезд и провоз багажа в муниципальном общественном транспорте, уполномочивание органов местного самоуправления в рамках своей компетенции рассматривать некоторые виды дел о правонарушениях
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/300809/
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