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Власть

Кодекс о правонарушениях против порядка управления может сменить название

Кодекс о правонарушениях против порядка управления может сменить название. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

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Он отметил, что в названии кодекса есть неопределенность. «Мы проработаем этот вопрос с экспертами, ко второму чтению можем переименовать», — сказал он.

Курманкул Зулушев добавил, что кодексы меняют в соответствии с требованиями новой Конституции. «Была создана специальная проектная группа, привлекли самых высококлассных специалистов, независимых экспертов, были разные мнения», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199120/
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