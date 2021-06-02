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Власть

Совершенствование УК КР. Норму о защите СМИ перенесли в Кодекс о правонарушениях

В Бишкеке проходит презентация проектов Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и Кодекса о правонарушениях.

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Единственную норму, которая защищала журналистов, убрали из Уголовного кодекса и поместили в Кодекс о правонарушениях.

«Почему эту норму, защищающую людей, которые подвергаются особому риску, убрали и не включили в Уголовный кодекс? Ведь сотрудники правоохранительных органов, судов, медучреждений и адвокаты имеют специальные нормы защиты. Сейчас журналисты раскрывают много коррупционных дел. СМИ фактически являются четвертой ветвью власти, но единственную норму, защищающую нас, не включили Уголовный кодекс. Почему?» — задался вопросом журналист Семетей Аманбеков.

Он также подчеркнул, что нет ни одной нормы, которая привлекала бы к ответственности за непредоставление информации.

Старший прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за использованием законов Нурдин Алымкулов ответил, что статья о воспрепятствовании деятельности журналиста перекочевала в Кодекс о правонарушениях. Однако наказание за это деяние осталось прежним. Если его совершат с причинением насилия, то дело будет квалифицироваться по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196163/
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