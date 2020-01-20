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Общество

В Бишкеке установят памятник Герою СССР Чолпонбаю Тулебердиеву

В Бишкеке установят памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» объявило тендер на изготовление памятника. На эти цели планируется израсходовать 3,5 миллиона сомов.

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Отмечается, что памятник должен быть бронзовым, толщина металла  не менее 1 сантиметра. В стоимость входят транспортировка до места назначения, выгрузка, все налоги, пошлины, сборы, обязательные платежи и другие затраты.

Участник должен разработать и представить эскизный проект и модель скульптуры. Кроме того, у него должен быть литейный цех.

Напомним, что имя Героя Советского Союза хотят присвоить парку на одноименной улице.

Чолпонбай Тулебердиев 6 августа 1942 года закрыл телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. Похоронен с воинскими почестями на месте подвига на вершине Лысой горы у села Селявное-Второе Лискинского района Воронежской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943-го красноармейцу Чолпонбаю Тулебердиеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Приказом министра обороны СССР Чолпонбай Тулебердиев навечно зачислен в списки одной из воинских частей. Ранее решением Военного Совета Воронежского фронта его зачислили почетным красноармейцем 9-й роты 636-го (273-го гвардейского) стрелкового полка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140994/
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