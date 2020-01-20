Это провокация. В мэрии заявляют: водитель не требовал 20 сомов за проезд

Новость о том, что водитель маршрута № 185 собирает с пассажиров по 20 сомов за проезд после 21.00, не соответствует действительности. Об этом 24.kg заявили в управлении городского транспорта мэрии Бишкека.

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В УГТ сообщили, что водитель маршрутки опроверг обвинения со стороны некоторых пассажиров.

«На видео водитель никому не говорит, что проезд стоит 20 сомов. Это просто провокация», — сказали в ведомстве.

Напомним, читатель 24.kg сообщил, что водитель маршрутного такси № 185 требует за проезд 20 сомов после 21.00.