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Общество

Члена ОПГ по прозвищу Казак водворили в СИЗО города Ош

Члена ОПГ Умара Маратова (известного по прозвищу Казак) водворили в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в Ошском горсуде.

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Уточняется, что такое решение принято вчера. Умара Маратова задержали в ночь на 17 января по подозрению в разбойном нападении на магазин «Народный». Постановлением суда он водворен в СИЗО-5 сроком на один месяц.

Напомним, что член ОПГ обвиняется в совершении тяжких преступлений, в частности в изнасиловании несовершеннолетней девочки, а также в организации разбойного нападения на брата экс-мэра Оша. Решением суда Казак был отпущен под домашний арест. После возмущения общественности президент уволил судью, выпустившего подозреваемого на свободу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140972/
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