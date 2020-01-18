Избиение женщины в Сузаке. Медики рассказали о состоянии пострадавшей

Состояние женщины, которую избил муж в Сузакском районе, средней тяжести. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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Уточняется, что пострадавшая поступила в Сузакскую территориальную больницу 14 января.

«Медики поставили пациентке диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». У женщины также имеются синяки и ушибы. Состояние оценивается врачами как средней тяжести. Пострадавшая получает необходимое лечение», — отметили в ведомстве.

Напомним, что в Сузакском районе Джалал-Абадской области женщину избил муж. С побоями она обратилась в больницу. По факту семейного насилия милиция возбудила уголовное дело.