17:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Избиение женщины в Сузаке. Медики рассказали о состоянии пострадавшей

Состояние женщины, которую избил муж в Сузакском районе, средней тяжести. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

Читайте по теме
Еще одно избиение жены. Возбуждено уголовное дело, женщина в больнице

Уточняется, что пострадавшая поступила в Сузакскую территориальную больницу 14 января.

«Медики поставили пациентке диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». У женщины также имеются синяки и ушибы. Состояние оценивается врачами как средней тяжести. Пострадавшая получает необходимое лечение», — отметили в ведомстве.

Напомним, что в Сузакском районе Джалал-Абадской области женщину избил муж. С побоями она обратилась в больницу. По факту семейного насилия милиция возбудила уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140909/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 6 тысяч 145 случаев насилия в семье зарегистрировано в 2019 году
Еще одно избиение жены. Возбуждено уголовное дело, женщина в больнице
Женщины тоже бьют мужей. В МВД рассказали о пострадавших от семейного насилия
Если мужчина бьет, уходи. История осужденной за убийство мужа
Суд прекратил дело о насилии в семье в Сузаке: жена простила мужа
Это нелюди! Исхак Масалиев выступает за смертную казнь для домашних насильников
Что несет Памир Асанов? Вице-спикер возмущена неподготовкой замглавы МВД
В 70 процентах случаев насилие происходит в семьях, злоупотребляющих алкоголем
Домашнее насилие. Пока женщины терпят, их будут бить, оскорблять и унижать
Домашнее насилие в Кыргызстане. История женщины, которая не стала терпеть
Популярные новости
У&nbsp;кыргызстанцев хотят изымать дома и&nbsp;участки. Документ уже в&nbsp;разработке У кыргызстанцев хотят изымать дома и участки. Документ уже в разработке
В&nbsp;поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не&nbsp;выйти на&nbsp;работу В поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не выйти на работу
Водитель, который требовал с&nbsp;пассажиров по&nbsp;20&nbsp;сомов, прокомментировал инцидент Водитель, который требовал с пассажиров по 20 сомов, прокомментировал инцидент
Нападение на&nbsp;редактора Factcheck.kg. Милиция задержала четверых подозреваемых Нападение на редактора Factcheck.kg. Милиция задержала четверых подозреваемых
Бизнес
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
18 января, суббота
16:32
Разногласия и разборки. Темирлан Султанбеков вышел из СДПК, но потом передумал Разногласия и разборки. Темирлан Султанбеков вышел из С...
16:25
Избиение женщины в Сузаке. Медики рассказали о состоянии пострадавшей
15:49
Елки и новогодние украшения в Бишкеке начнут демонтировать 20 января
15:23
В Чуйской области УОБДД начнет выявлять подложные номера с помощью планшетов
14:49
Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице